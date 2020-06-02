شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يطلب تدعيم المصرى بحارس مرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر داخل النادى البورسعيدى أن إدارة النادى وضعت أكثر من لاعب تحت دائرة الاهتمام للمفاضلة بينهم لاختيار الحارس الأبرز لبدء التفاوض مع نادية، على رأسهم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، وأحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود. وتنتظر الإدارة رد العشرى بخصوص الحراس المرشحين بجانب تحديد باقى الصفقات التى يرغب المدير الفنى فى التعاقد معهم لضخ دماء جديدة لصفوف الفريق.

من جانبه أكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة المصرى، أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة كما تردد. يذكر أن مسؤولى النادى المصرى، استقروا على قيد الحارس أحمد بوسكا بعد عودته من الإصابة، بجانب الحفاظ على أحمد مسعود الحارس الأساسى، مع تدعيم صفوف الفريق بحارس آخر.