شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يطلب تدعيم المصرى بحارس مرمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر داخل النادى البورسعيدى أن إدارة النادى وضعت أكثر من لاعب تحت دائرة الاهتمام للمفاضلة بينهم لاختيار الحارس الأبرز لبدء التفاوض مع نادية، على رأسهم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، وأحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود. وتنتظر الإدارة رد العشرى بخصوص الحراس المرشحين بجانب تحديد باقى الصفقات التى يرغب المدير الفنى فى التعاقد معهم لضخ دماء جديدة لصفوف الفريق.
من جانبه أكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة المصرى، أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة كما تردد. يذكر أن مسؤولى النادى المصرى، استقروا على قيد الحارس أحمد بوسكا بعد عودته من الإصابة، بجانب الحفاظ على أحمد مسعود الحارس الأساسى، مع تدعيم صفوف الفريق بحارس آخر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
26,384
-
تعافي
6,297
-
وفيات
1,005
كانت هذه تفاصيل خبر العشرى يطلب تدعيم المصرى بحارس مرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.