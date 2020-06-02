شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يفوز على كولن 4-2 في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي لايبزيج في تحقيق فوز على مضيفه كولن برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت خلف الأبواب المغلقة على ملعب راين إينرجي في إطار الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

وتقدم كولن مبكرًا عن طريق جون كوردوبا في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل باتريك ستشيك للضيوف في الدقيقة 20، وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني للايبزيج في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتأخر أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح لايبزيج في إضافة الهدف الثالث بعد 5 دقائق فقط عن طريق تيمو فيرنر، قبل أن يقلص أنطوني موديست الفارق بهدف ثان لكولن في الدقيقة 55.

ولم ينتظر داني أولمو سوى دقيقتين ليضيف الهدف الرابع للايبزيج لينهي آمال أصحاب الأرض ويحسم لفريقه ثلاث نقاط جديدة ليعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني بـ 58 نقطة.

في المقابل جاءت الخسارة لتجمد رصيد كولن عند النقطة 34 محتلًا المركز الـ 11 في جدول الترتيب.

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