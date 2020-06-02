رياضة | الأهلي يرفض التفريط فى اليو بادجي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض التفريط فى اليو بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإستفادة الكاملة من المهاجم السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق والمنضم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق رابييد فيينا النمساوي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن من الممكن أن يرحل بادجي عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، للتعاقد مع صفقة هجومية خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض رحيل بادجي ويرغب فى إعطاء اللاعب فرصته كاملة خلال الفترة القادمة.

وكان فايلر قد خرج من حساباته المهاجم المغربي وليد أزارو والمُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ورفض المدرب عودته من جديد بنهاية الموسم.