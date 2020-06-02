إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن تستضيف اليابان جولة في بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية للمرة الأولى منذ 1986، بعد إقدام منظمي البطولة على إلغاء السباق المقرر إقامته في حلبة موتيجي اليابانية في 18 أكتوبر المقبل، بسبب استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 سريع العدوى لتقتصر البطولة على الدول الأوروبية حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وبهذا يكون السباق سادس جولة يتقرر إلغاؤها من برنامج سباقات البطولة في 2020.

وقال كارميلو إيزبليتا الرئيس التنفيذي لدورنا مالكة الحقوق التجارية للبطولة في بيان إن البطولة ستركز على إقامة أكبر عدد ممكن من السباقات في دول أوروبا حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف إيزبليتا وهو إسباني: الأحداث الخارجية إذا كان من الممكن إقامتها، يتعين ترتيب تنظيمها بعد منتصف نوفمبر، وهو موعد متأخر كثيراً بالنسبة لإقامة السباق في اليابان.