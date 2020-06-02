رياضة | مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، أن نجم برشلونة قريب من الإنضمام لمانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن البرتغالي نيلسون سميدو مدافع برشلونة، أعطى الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق والانضمام لمانشستر سيتي.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن سميدو رفض الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس وإنتر ميلان، رغم رغبة عملاقي إيطاليا في ضمه خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يريد الحصول على 40 مليون يورو، نظير الاستغناء عن سميدو.

وأفادت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يريد عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، عن طريق الاستغناء عن جواو كانسيلو، إلا أن العملاق الكتالوني لا يريد إدراج صفقات تبادلية ويرغب في الحصول على الأموال، لإبرام الصفقات الصيفية.