شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا من هذا الفخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في مثل هذا التوقيت من الموسم الكروي تتسع مساحة الحديث عن صفقات انتقالات اللاعبين في مختلف دوريات العالم، ومن جملة تلك الأحاديث ما هو حقيقي وواقعي ومنها ما هو محاولة لجذب الأنظار، فيما أغلبها تكون وهمية يستغلها بعض الوكلاء لأهداف تسويقية للترويج لهؤلاء ورفع أسعارهم من خلال فتح باب المنافسة بين الأندية، ومثل تلك العروض تكثر بشكل كبير في مثل هذا التوقيت، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى يدرك حقيقة تلك العروض الوهمية، إلا أن هناك من يقع في الفخ ويقتنع بها إلى أن تثبت التجربة عكس ذلك، والساحة المحلية والدولية تزخر من تلك النماذج التي لا حصر لها، والتي تورطت فيها أندية عديدة بتعاقدها مع لاعبين دون الطموح، وفي النهاية لا مفر من دفع فاتورة وثمن الاختيار والتي غالباً ما تكون باهظة.

Advertisements

كل المؤشرات كانت تصب نحو تحول ملحوظ في أسعار اللاعبين بعد أن كانت التوقعات تؤكد تأثر سوق انتقالات اللاعبين بالجائحة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع من عروض تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليوروهات، جعلت من جميع تلك التوقعات تذهب أدراج الرياح، وما يحدث على أرض الواقع يذكرنا بأحداث ما بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم في 2009، عندما توقع العالم أن تحدث تحولا كبيرا في أسعار وعقود اللاعبين ولكن حدث العكس، وتعاظمت وتضاعفت أسعار اللاعبين بدل من انخفاضها، لدرجة أصبح العالم غير مصدق بحقيقة تلك الأزمة التي شلّت مختلف قطاعات المجتمع، وما يحدث هذه الأيام بسبب جائحة كورونا هل تكون أشبه بسيناريو مكرر لأزمة 2009.

محلياً وعلى الرغم من توقف النشاط الكروي والرياضي بشكل عام حتى منتصف أغسطس المقبل، إلا أن هناك حركة جيدة في سوق انتقالات اللاعبين سواء الأجانب أو المواطنين، ومن المتوقع أن تنشط بصورة أوضح مع اقتراب عودة الحياة لملاعبنا في الفترة القادمة، مع احتمالات اقتصارها أو تراجعها حسب حجم تأثير الجائحة اقتصادياً على الأندية، والتي من الطبيعي أن تكون متفاوتة بين ناد وآخر.

آخر الكلام

باختصار ملامح كرة القدم لن تكون كما كانت قبل جائحة كورونا، حتى مستوى النجوم وملامحهم ستتغير أيضاً وليس أسعارهم فقط.