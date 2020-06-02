شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصايغ يترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اللواء (م) أحمد عبيد الصايغ ترشحه لرئاسة مجلس إدارة أتحاد ألعاب القوى للدورة الإنتخابية المقبلة 2020-2024 ،وذلك من بوابة نادي الوصل ،وقال أن هدفه إعادة الإعتبار لأم الألعاب وإعادتها إلى الواجهة الرياضية محليا ودوليا من خلال الإهتمام بالعناصر الموهوبة ودعمها .

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