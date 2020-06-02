«فيكتور لودورم» لجودلفين يفوز بالجينيز الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت



أهدى المهر «فيكتور لودورم» لجودلفين فوزاً مثيراً بتتويجه في سباق الألفي جينيز الفرنسي (الإمارات بول دساي دي بولين جروب1)، الذي أقيم، الاثنين، على مضمار دوفيل بفرنسا، برعاية جائزة صاحب السمو رئيس الدولة.

وبذلك يمضي «فيكتور لودورم» على خطى والده الفحل الراحل «شمردل»، ليهدي جودلفين فوزه الثاني على التوالي باللقب، والمدرب أندريه فابر فوزه الثامن باللقب، والثالث على التوالي له.

وبهذا الفوز ارتفعت أسهم «فيكتور لودورم» في قائمة المرشحين للفوز بلقب الديربي الفرنسي (بري دو جوكي كلوب).

وقال الفارس ميكايل برزلونا الذي قاد مهر جودلفين لتحقيق الفوز: «فيكتور لودورم» جواد قوي، واليوم أثبت عودته من جديد، ربما يكون صعب المراس قليلاً أثناء التدريبات، لكنه يركض بجدية في السباقات، وحافظنا على وتيرة جيدة، وأدى بشكل جيد، وتقدم تدريجياً ليصل خط النهاية من دون أن أضطر أن أطلب منه كثيراً.