«البارالمبية الآسيوية» تعيد جدولة البطولات والفعاليات المؤجلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات كثيفة على المستويين القاري والدولي من أجل بلورة موقف نهائي لإعادة جدولة البطولات والفعاليات التي تم تأجيلها، إضافة للاطّلاع على جاهزية الصين وتحديداً مدينة هانج زو لاستضافة دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقبلة.

وأشار إلى أن تلك التحركات تستهدف تعميق الأثر الإيجابي للمكتسبات التي تحققت خلال رئاسة دولة الإمارات للجنة البارالمبية القارية، بالإضافة إلى الوصول لكل المستحقين بالخدمات في ربوع القارة كافة، لافتاً إلى العديد من البرامج والمبادرات الجديدة التي تستهدف رفع معدل الإنجازات الآسيوية من ميداليات وانتصارات على المستوى العالمي والأولمبي.

وقال العصيمي إنه فيما يخص نشاط اللجنة البارالمبية الآسيوية سيعقد غداً الثلاثاء «عن بُعد» ولمدة يومين أول اجتماع رسمي مع اللجنة المنظمة العليا للدورة البارالمبية الآسيوية بالصين والتي ستقام بمدينة هانج زو عام 2022، بحضور مستر ماو المنسق العام للألعاب الآسيوية بالصين، ورئيس اللجنة البارالمبية الصيني، ونائب عمدة مدينة هانج زو.

وذكر: «جدول الأعمال يتضمن كلمة ترحيبية من مستر ماو، وكلمة لي باعتباري رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ثم كلمة لنائب عمدة مدينة هانج زو المستضيفة، ثم البدء في مناقشة كافة البنود الخاصة بالتنظيم وآخر المستجدات في استعدادات المدينة واللجنة المنظمة شاملة بنود الإقامة والنقل والمواصلات والملاعب والصالات والبنية التحتية الخاصة بأصحاب الهمم، والإرث الذي ستتركه تلك الألعاب على المجتمع الصيني، وخطط التسويق والإعلام».

وأضاف أن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية من المنتظر أن يشارك فيها أكثر من 3500 لاعب ولاعبة من 43 دولة فضلاً عن المدربين والإداريين والوفود من مختلف الدول، وهو حدث كبير سيقام بعد منافسات ألعاب الأسوياء الآسيوية مباشرة في القرية الأولمبية والملاعب والصالات نفسها، في حوالي 20 رياضة تنافسية.

وعن أبرز التحديات التي تواجه اللجنة البارالمبية الآسيوية، قال: «نحن لسنا بمعزل عن المشهد الدولي العالمي في الرياضة، فسوف نتأثر بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن الوضع الصحي الراهن الذي تسبب في توقف النشاط وأثّر في الموارد والتسويق، وسنتأثر بمواقف بعض الدول التي كان من المقرر لها أن تستضيف بعض البطولات والمنتديات والتي ربما تراجع مواقفها، وسنبحث كل هذه الأمور في اجتماع مجلس إدارة المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية يومي 14 و15 يونيو الجاري».

أما عن النشاط المحلي في مركز دبي لأصحاب الهمم بوصفه مديراً له، فقد أكد العصيمي أنه تم البدء في تطبيق قرار العودة التدريجي للتدريبات من خلال الفريق الأول مع الأخذ كافة الاحتياطات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراء الفحوص الطبية لهم، بالتعاون مع هيئة الصحة ومجلس دبي الرياضي، حيث استفاد من تلك الفحوص ما بين 150 و200 لاعب ولاعبة.