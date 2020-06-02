«بعد احترافه في بلجيكا»..محمد اليماني: عودتي للزمالك كانت أكبر غلطة فى حياتى

قال الكابتن "محمد اليماني"، نجم الإسماعيلي السابق، أن عودته إلى الزمالك كانت خطأ كبيرا بعد احترافه فى بلجيكا.

وأضاف "اليماني" خلال لقائه ببرنامج "البريمو"،المذاع عبر فضائية "Ten" ان نادى ستاندرليج البلجيكى عرض عليّه تجديد العقد لمدة سنتين، بضعف الراتب ولكنه فضلت العودة إلى مصر واللعب لنادى الزمالك.

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وتابع : كانت أكبر غلطة فى حياتى العودة إلى نادى الزمالك، لم أتفق معهم على كل التفاصيل، ثم رحلت إلى الإسماعيلي.

وتألق اليماني فى بطولة العالم للشباب فى عام 2001 فى الأرجنتين وكان قريبا من الانضمام لنادي يوفنتوس ، ولكن تعرض لحادث سير وتوقفت المفاوضات .