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مخاوف تطارد اللاعبين فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ليست الإصابة  بفيروس كورونا هى البعبع الوحيد عند نجوم التى يعد عودة النشاط بمثابة عودة الحياة لهم فى ظل الحظر وتعليق المسابقات لعدم تفشى الفيروس المستجد، خاصة أن اللاعبين لم يعرفوا مصير الموسم الحالى حتى الآن بالرغم من إعلان الحكومة عن عودة النشاط تدريجيًا من منتصف يونيو الجارى.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز مخاوف نجوم الرياضة فى زمن الكورنا فى التقرير التالى:

زيادة الوزن 

 تعد زيادة الوزن من أبرز مخاوف نجوم الرياضة بصفة عامة وليس نجوم كرة القدم وحدهم، خاصة أن التدريبات المنزلية لم تصل إلى جهد المران الطبيعى، حيث قامت الأجهزة الفنية بتحذير اللاعبين من زيادة الوزن فى العزل المنزلى.

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قلة اللياقة البدنية 

كما أنه فى ظل إيقاف النشاط تظهر قلة اللياقة البدنية على معظم اللاعبين ما يتسبب فى قلقهم هذه الفترة فى ظل أنباء قرب عودة التدريبات.

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خصم نسبة المشاركات 

لاسيما أنه يوجد أيضًا لدى اللاعبين مخاوف مادية خاصة حال عدم حسم عودة الدورى فى الفترة المقبلة، ستلجأ عدد من الأندية إلى خصم نسبة المشاركات من عقود اللاعبين لتخفيف الأعباء المادية لإيجاد موارد صرف رواتب الموظفين.

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كان مجلس إدارة نادى الزمالك، فضل الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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