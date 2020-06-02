شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزيرة: وزير الرياضة أخبرنى بعودة النشاط فى بداية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة، أنه التقى بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس الإثنين، وتحدث معه على خطة عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزير أخبره أن منتصف الشهر الجارى سيتم فتح الأندية من أجل تجهيزها لاستقبال الأعضاء وعودة النشاط فى بداية شهر يوليو المقبل.

أضاف جزارين خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاش "أون تايم سبورتس" أن الدولة التى اتخذت قرار عودة النشاط الرياضى كانت نجحت فى حصر انتشار فيرس كورونا، ولم تقوم بإعادة النشاط فى ذروة انتشار الفيروس.

وكان الدكتور أشرف صبحى، بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء ال أكد عمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة، إنه إلتقى بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس الاثنين، وتحدث معه على خطة عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزير أخبره أن منتصف الشهر الجارى سيتم فتح الأندية من أجل تجهيزها لاستقبال الأعضاء وعودة النشاط فى بداية شهر يوليو المقبل.

أضاف جزارين خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاش "أون تايم سبورتس" أن الدولة التى اتخذت قرار عودة النشاط الرياضى كانت نجحت فى حصر انتشار فيرس كورونا، ولم تقوم بإعادة النشاط فى ذروة انتشار الفيرس.

مطول الذى جمعهما اليوم الإثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

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وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.