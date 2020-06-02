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ملفات هامة على طاولة مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم

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أعلن النادي الأهلي عقد مجلس الإدارة اجتماعه اليوم الثلاثاء من أجل مناقشة عدد من الملفات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة.
وقال الأهلي إن محمود الخطيب سيقود اجتماع مجلس إدارة النادي الثلاثاء من أجل مناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاعات

النادي المختلفة في الفروع الثلاثة.
كان محمد سراج عضو مجلس الإدارة قد دخل في تراشق لفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي.
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