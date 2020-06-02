ملفات هامة على طاولة مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم

النادي المختلفة في الفروع الثلاثة.
أعلن النادي الأهلي عقد مجلس الإدارة اجتماعه اليوم الثلاثاء من أجل مناقشة عدد من الملفات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة.
وقال الأهلي إن محمود الخطيب سيقود اجتماع مجلس إدارة النادي الثلاثاء من أجل مناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاعات
كان محمد سراج عضو مجلس الإدارة قد دخل في تراشق لفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي.
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