رياضة | جودة: الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جودة: الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد جودة نجم النادي الأهلي السابق ومدرب عام نادي طلائع الجيش إن النادي الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن في إفريقيا.

وقال جودة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"النادي الأهلي هو الذي يستحق لقب القرن الإفريقي عن الزمالك ب40 نقطة كاملة".

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وأضاف :"نادي الزمنالك يعتبر بأن السوبر الإفريقي بطولة ولكنها بنقطة واحدة، الموضوع عبارة عن "حسبة" وهو تققيم متواجد منذ زمن كبير".

وتابع :"الموضوع أثير في هذه الفترة فهناك الكثير من يتحدث بدون علم للأسف البعض يتحدث دون معرفة".

وزاد :"الأهلي توج بلقب نادي القرن الإفريقي ببطولاته وليس بمساعدة أشخاص منتمين له داخل الاتحاد الإفريقي "كاف".