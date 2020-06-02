شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: يجب حسم مصير الدوري لتحديد الصفقات واتخذنا إجراءات احترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأضاف المدير الفني لفريق سموحة، في تصريحات تلفزيونية : "اتخذنا إجراءات احترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".

وتابع صدقي: "وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة".

وعقد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه جلسة مع فرج عامر رئيس النادىاليوم لوضع خارطة الطريق للفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة بالرغم من غموض موقف الدورى الحالى وعدم اتضاح الرؤية بشأن عودته من عدمها والإنتظار إلى منتصف يونيه المقبل لمعرفة القرار النهائى من مجلس الوزراء ، حيث كانت الأنشطة الرياضية توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكلمه وأدى لتجميد النشاط بالتالى فى الكرة المصرية .