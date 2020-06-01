شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتمنى الشفاء لحفيد الخطيب: «ما أكتبه الآن بعيدًا عن أي خلافات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تمنياته بشفاء حفيد الكابتن محمود الخطيب الذي تعرض لوعكة صحية في الأيام الماضية. وقال «آل الشيخ» عبر حسابه على «فيس بوك»: «علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة». وأضاف: «ما أكتبه الأن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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