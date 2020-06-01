شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من «على الهادي يا زبادي».. كهربا يلعب الكرة بالمايوه في الساحل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمود عبدالمنعم سليمان، الشهير بـ«محمود كهربا»، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، قضاء الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، تلك التي بدأها منذ أسبوع، إذ قضى إجازة عيد الفطر المُبارك على الشاطئ.

ونشر «كهربا» صورة له مرتدياً المايوه على الشاطئ أثناء لعبه بالكرة في المياه.

وعلّق «كهربا» على صورته، ويجلس على الشاطئ، منذ أيام: «على الهادي يا زبادي»، ويستمر اللاعب منذ ساعات، في نشر صوره عبر خاصية «ستوري»، فيظهر ممسكًا بكرة القدم وخلفه البحر، قائلًا: «الشئ المُفضل».

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم وعدم إلغائها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في توقيت تحدده الحكومة ويضمن عودة آمنة صحيا، اقتصاديا ورياضيا.

وخلال بيان أوضح النادي الأهلي، أسباب المطالبة بالعودة: «إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة».

وكان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

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اللاعب محمود كهربا يقضي الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي