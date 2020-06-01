شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: «مصر كلها شايفة الزمالك أحق بنادي القرن عدا مجموعة صغيرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء أحق بلقب «نادي القرن العشرين»، الذي منحه الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي قبل 20 عامًا، مدعيًا أن «مصر كلها شايفة كدة ما عدا مجموعة صغيرة».

وأوضح «السيد»، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «أخبارنا» عبر قناة الزمالك أن النادي يستحق لقب «نادي القرن»، قائلًا: «كل مصر شايفة كدة ما عدا مجموعة صغيرة، يعني كل الزملكاوية عمر ما كان في التاريخ، أنا بسمعها هنا كثير وبكررها ولازم تتقال، عمر ما كانت السبعة أكثر من التسعة، أنا عارف إن واحد اثنين ثلاثة لحد سبعة، إنما واحد اثنين تسعة سبعة؟ دي غريبة جدًا بصراحة بالنسبة لي».

وأضاف الظهير الأيسر السابق للفارس الأبيض: «لو هنقول حقوق نادي الزمالك المسلوبة، هنلاقي إن نادي الزمالك الأحق بنادي القرن لأن نادي الزمالك هو الأكثر تتويجًا، لما نيجي نقول أرقام ونيجي نقول أرقام ونتكلم في أرقام ههنلاقي الزمالك هو الأكثر تتويجًا في القرن اللي فات في بطولات أفريقيا، فازاي يبقى أنت الأكثر تتويجًا ومش أنت نادي القرن».

واستطرد: «دي كانت أمر مستغرب بالنسبة لنا كلنا ومن ساعة ما طلع القرار واحنا بنتكلم فيه، بس مكنش فيه المطالبة، وأنا شايف إن أنت مجرد ما بتطالب وبتتكلم فمفيش حق بيضيع ووراه مطالبة وإن شاء الله أكيد بنسبة 100% بالمطالبة وبالقضية المثارة اليومين دول سواء من مجلس إدارة نادي الزمالك أو من محبين نادي الزمالك اللي أنا بسمع وعارف إن فيه ناس محترمين زملكاوية بيحبوا نادي الزمالك جدًا بيتكلموا في الموضوع ده مع مجلس إدارة نادي الزمالك، بيحضروا ملف كامل إن هو يتعرض سواء على الاتحاد الأفريقي أو المحكمة الرياضية أو على حسب الأمور القانونية، أعتقد إن إن شاء الله هيبقى فيه مردود إيجابي للموضوع ده».

وشدد «السيد» على إعجابه بمساندة عدد من الأندية لوجهة نظر نادي الزمالك قائلًا: «أنا شايف إن فيه حاجة حلوة جدًا بتحصل الفترة دي إن بدأت ناس كثير جدًا برة مصر بتتكلم في الموضوع، أنا سامع إن نادي الرجاء بيتكلم ونادي الترجي، أندية كثير على مستوى أفريقيا بتتكلم في الموضوع ده إن ازاي يبقى فيه نادي الأكثر تتويجًا ببطولات أفريقيا وفي الآخر يبقى هو الثاني أو الثالث».

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