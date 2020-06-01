شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: عدت للرئاسة الشرفية بطلب من الخطيب.. «ليه طلبتوا أرجع؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة جديدة عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أكد خلالها أنه عاد للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بطلب من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بعد تقدمه باستقالته منها سابقًا، موجهًا سؤالًا لمجلس إدارة الأهلي قائلًا: «ليه طلبتوا إني أرجع تاني كرئيس شرفي؟».

وقال «آل الشيخ»: «رسالتي (القبل الأخيرة) في موضوع الرئاسة الشرفية و علاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقًا عن الرئاسة الشرفية كان حبًا في إنهاء أي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضي ليبقي حب الاهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري».

وأضاف: «لم أتعامل ابدًا في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب و مشجع متعصب حريص علي ناديه.. فحسيت إني مكاني فعلًا إني أرجع كمشجع وسط الجمهور هيكون أفضل ليا و للنادي علشان اختلاف وجهات النظر و فرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير.. و لكن عندما تم رفضها و طلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخري للرئاسة الشرفية... لم أتردد لحظة كمحب للنادي أن أرجع للعمل علي تحقيق بعض آمال و أحلام الجماهير العريقة و العريضة اللي أنا هفضل منهم، وأؤدي دوري علي أكمل وجه دون أي تدخل في أعمال مجلس الإدارة.. وتم الاتفاق علي الملفات الأساسية والمشاريع المستقبلية اللي هنشتغل عليها الفترة القادمة».

وتابع: «وبرضو حصلت نفس المشاكل القديمة ... السؤال، ليه طلبتوا إني أرجع تاني كرئيس شرفي بعد ما استقلت بدون اتفاق بين اعضاء مجلس الإدارة علي رجوعي؟ لأن ده واضح جدًا الأن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض!.. الرجوع كان رغبة من البعض و ليس الكل، و حابب أؤكد علي إني لم أطلب الرجوع ولكن طلب مني إني أرجع من قبلكم!! وعندما زرت رئيس النادي كان بسبب مرضه وزيارة مريض قمت بها لن هاذي هيا تربيتي علي العموم، حتي الأن لم يتم قبول استقالتي من النادي و انا حتي الأن لم اسحبها».

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