حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 1/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي جاء في مقدمتها، بحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما اليوم الإثنين بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة. صور.. وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة طريق الكرة المصرية بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مرتضى منصور يتمنى الشفاء لحفيد محمود الخطيب Advertisements حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي مساندة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مرض حفيد ، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إلغاء جميع مسابقات الناشئين و الناشئات و السيدات للموسم المحلى 2019 /2020 ، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي ، وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا . أنهى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر

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