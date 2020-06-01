شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يجدد عقده لمدة موسم إضافى مع الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر على تجديد عقد الأخير مع الفريق لمدة موسم إضافى بداية من الموسم المقبل بعد الطفرة التى شهدها سيد البلد على يد المدير الفنى سواء فى الدورى الممتاز ودخوله المربع الذهبى للمسابقة ، بالإضافة لتقديمه عروض قوية فى البطولة العربية .

كان مجلس إدارة الإتحاد السكندرى فوض خلال إجتماعه بالأمس محمد مصيلحى لإنهاء الإتفاق مع طلعت يوسف على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافى .

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من ناحية أخرى أكد محمد مصيلحى أنه يرفض تماما فكرة عودة النشاط الرياضى هذه الموسم مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا ، قائلا خلال تقرير بالفيديو في برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "أرفض عودة الدورى وهناك 14 ناديا رفضوا الاستئناف وأبلغوا اللجنة الخماسية بموقفهم وتخوفهم من استئناف النشاط الكروى".

وأضاف مصيلحى: "أن الـ14 ناديا معندهمش مشكلة في تتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم زى كل الدول ما عملت فى أفريقيا وفرنسا وبلجيكا، لكن عودة الدورى مرفوضة، ولو النشاط رجع يوم 15 يونيو المقبل أنا مش هفتح النادى".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندرى: "أن نادى الاتحاد أقرب الفرق للعب في بطولة أفريقيا السنة الجاية حال استكمال الدورى وكمان دفعت 68% من مستحقات اللاعبين، ولكن صحة الإنسان أهم، بالإضافة أن الاتحاد يمتلك 5 أجانب منهم 4 لاعبين خارج مصر حاليا".