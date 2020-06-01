حازم إمام: مقتنع بأن الزمالك "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كونه مشجعاً لنادي الزمالك فالبتالي هو مقتنع بأن الزمالك هو نادي القرن في أفريقيا نظراً لأنه حقق بطولات أكثر من الأهلي في القرن الماضي.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك مؤخراً بوضع لافتات بمقر النادي بعنوان "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، وتشكيل لجنة لتجهيز ملف وتقديم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية لاثبات حق النادي في اللقب.

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا شهر مايو من عام 2001 بعدما تم الإعلان عن تتويجه في ديسمبر 2000.

وقال حازم إمام من خلال برنامجه عبر راديو "اون سبورت" "أي شخص منتمي لنادي الزمالك بالطبع لديه قناعة بأن الزمالك هو نادي القرن في أفريقيا، وبالطبع أنا مقتنع بنفس الأمر".

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وأكمل "الزمالك في القرن الماضي هو الأكثر تحقيقاً للبطولات بجانب تفوقه في عدد الألقاب بشأن أبطال الدوري".

وأضاف "أمر غير طبيعي ما يحدث بين جماهير الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نحن لا نلعب كرة قدم وهناك انتشار لفيروس وتوقف للعديد من الأمور لكن التراشق بين الجماهير فاق الوصف".

وتابع "من حق أي شخص أن يحب ناديه لكن دون سب الطرف الأخر، ما حدث مؤخراً مع شيكابالا أمر مرفوض، هناك من رفض تلك السلوكيات حتى من جماهير الأهلي، يجب على الجميع مراجعة ما يقومون بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم "كيف يمكن ونحن نعيش في مصر أن يكون هناك سخرية من لون البشرة، كل منا لديه اصدقاء اصحاب بشرة سمراء، نحن لا نعيش في ألمانيا أو تلك البلاد الأوروبية".