كلوب يعلق على ذكرى التتويج بدوري أبطال أوروبا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن ذكرى تتويج الريدز في مثل هذا الموسم منذ عام، بدوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفربول بنسخة دوري الأبطال الأخيرة، على حساب توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح و ديفوك اوريجي.

قال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول ايكو":" الوقت يمر بسرعة، هكذا هو

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الأمر، قبل عام خضنا هذه المباراة، أصبحت واحدة من أكبر الأيام فى حياتنا، كانت حقاً تجربة رائعة ومثيرة، بات فى إمكاننا بعدها لعب السوبر والمونديال، وكان الأمر رائعاً".

وأضاف مدرب الريدز:" "كل شيء بدأ من دورى أبطال أوروبا، وكان ذلك ضخماً،

يوم عظيم، قبل عام كنا في المدينة، قبل عام كان العالم مكان مختلف، هذا صحيح، لكننا سنصل إلى هناك مرة أخرى ولا يمكننا الانتظار لتحقيق ذلك مرة أخرى".

وتابع كلوب:" نعمل جميعاً ونأمل بأن نعيد مافعلناه في مدريد مرةً أخرى، سنعمل من جديد لكي نعود ونحصد هذا اللقب للمرة السابعة".

وكان ليفربول وصل لنهائي دوري الأبطال في النسخة التي قبلها، أمام ريال مدريد، وخسر بثلاثية مقابل هدف.