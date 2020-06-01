انتهاء بند رحيل ميسي عن برشلونة مجانًا

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين أن البند الذي وضعه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عقده مع برشلونة والذي يسمح له بالرحيل في صيف 2020 قد انتهى وقته وأصبح اللاعب مضطرًا للبقاء مع النادي الكتالوني حتى نهاية 2021 .

وكانت الصحف العالمية قد أكدت أن ميسي وضع بدًا في عقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل في صيف 2020 وكان هذا البند مرتبطًا بوقت محدد وهو ما جعل الأندية الأوروبية الكبرى تحاول التعاقد معه خلال الفترة

السابقة .

وأشارت التقارير أن مدة البند الموجودة في العقد انتهت وأصبح من حق النادي الاحتفاظ بخدمات ميسي حتى نهاية 2021 .

ونجح ميسي في تسطير اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم بعدما حقق إنجازات غير مسبوقة مع برشلونة والتتويج معه بكل الألقاب الممكنة منذ تواجده مع النادي .