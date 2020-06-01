يعتبر منتخب إيطاليا والملقب بـ”الأتزوري” أول منتخب أوروبي استطاع الفوز بلقب بطولة كأس العالم عام 1934، وشاركت فى جميع نهائيات كأس العالم باستثناء أعوام (1930 و1958 و2018)، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات منتخب إيطاليا.

يلعب المنتخب الإيطالي علي الملعب الأساسي وهوا ملعب اولمبيكو بالعاصمة روما، والمدرب الحالي للمنتخب هو الإيطالي روبرتو مانشيني حيث تولي مهمة التدريب في مايو 2018 خلفاً للمقال جيامبييرو فينتورا.

كانت أول مباراة دولية للمنتخب الايطالي عام 1910 في مدينة ميلانو الإيطالية وفازت فيها على منتخب فرنسا بنتيجة 6-2، بينما كان أكبر فوز لها كان عام 1948 على حساب منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 9-0، وكانت أقسى خسارة عام 1924 على يد منتخب هنغاريا بنتيجة 7-1.

وفاز منتخب ايطاليا بكأس العالم أربعة مرات أعوام (1934، 1938، 1982، 2006)، بينما حل وصيفاً عامي (1970، 1994)، وحل في المركز الثالث في بطولة 1990، ولم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

لم يكن مشوار المنتخب الإيطالي في كأس الأمم الأوروبية حافلاً مثلما كان في بطولة كأس العالم، فشاركت 8 مرات من أصل 16 بطولة، و فازت خلال مشاركتها بلقب وحيد كان في بطولة 1968.

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يذكر ان المدرسة الإيطالية، أو ما تسمى بالـ (الكتيناتشيو) كانت تعتبر إلى وقت قريب من أقوى المدارس الدفاعية في العالم، ولكن ومنذ التسعينيات طرأت تغييرات على الأسلوب الدفاعي وتم إدخال الخطط الهجومية أيضًا في تكتيكات اللعب.

إليكم سجل بطولات منتخب إيطاليا (قارياً، وأوربياً)

كأس العالم

فاز منتخب ايطاليا بكأس العالم 4 مرات أعوام: (1934، 1938، 1982، 2006).

الوصيف مرتين عامي: (1970، 1994).

المركز الثالث عام: (1990).

المركز الرابع: (1978).

كأس الأمم الأوروبية

فاز منتخب ايطاليا بكأس امم أوروبا مرة واحدة عام: (1968).

الوصيف مرتين عامي: (2000، 2012).

المركز الثالث عام: (1980).

المركز الرابع عام: (1988).

كأس القارات

احتل منتخب ايطاليا المركز الثالث عام: (2013).

الألعاب الأولمبية الصيفية

فاز منتخب ايطاليا بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد مرة واحدة عام: (1936).

فاز منتخب ايطاليا بالميدالية البرونزية مرتين عامي: (1928، 2004).