شكرا لقرائتكم التدريبات الفردية سلاح المصارعة لمنع اشتباك اللاعبين بعد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار عن خطوات الاتحاد لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى ، بعد توقف دام عدة أشهر نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد ، خاصة وأن المصارعة لعبة اشتباك ، قال عصام النوار أن الاتحاد سيعتمد الإجراءات المعتمدة من وزارة الرياضة و اللجنة الأولمبية لعودة النشاط تدريجيا في النشاط الرياضى ، عامة ، و المصارعة خاصة ، وفيما يتعلق باللعبة فان عودة نشاطها ستكون ببرنامج فردى للاعبين لحين تبين خريطة المشاركات الدولية .

وأضاف النوار أن التدريبات الفردية للاعبين حرصا على سلامتهم ، و حمايتهم من الفيروس ، خاصة وان المصارعة لعبة اشتباك بين اللاعبين ، وبها ملامسة و احتكاك وليست لعبة استعراضية ، وبالتالي فالتدريبات الفردية حماية لأبناء اللعبة .

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ويتابع الاتحاد لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا، كما توجه الدكتور أشرف حافظ إلى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع، أما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة .

وكان أشرف صبحى أعلن أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .