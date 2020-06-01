شكرا لقرائتكم مشاهير الرياضة يرفعون شعار "الجواز" فى زمن الكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن نجوم الرياضة يستغلون تعليق النشاط و كسر ملل حظر فيروس كورونا فى الإحتفال بالزواج أو عقد القران أو إعلان الخطوبات ،ليعتبرون ذلك الإستغلال الأمثل للوقت لعدم وجود ارتباطات مع أنديتهم بسبب قرار العزل المنزلى وحظر التجول للوقاية من فيروس كورونا و كان أخرهم بطل رفع الأثقال محمود إيهاب الذى عقد قرانه مؤخرا .

الخليج 365 يرصد أبرز مناسبات النجوم فى حظر كورونا بالتقرير التالى :





عقد قران محمد إيهاب



احتفل البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل 2016 على الأنسة نورهان مكرم فى حفل عائلى بسيط أقتصر على الأقارب للحفاظ على التباعد الإجتماعى .





رامى صبرى لاعب إنبى والإعلامية شيما صابر



كما احتفل فى شهر رمضان الماضى مدافع إنبى رامى صبرى بعقد قرانه و زفافه على الإعلانية لارياضية شيما صابر فى حفل بسيط أيضا .





محمد عبد الغنى يحتفل بخطوبته



بينما احتفل أيضا فى حظر كورونا محمد عبد الغنى مدافع الزمالك بخطوبته فى منزل عروسته وسط الأقارب و عدد قليل من الأصدقاء .

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محمد صبحى حارس الزمالك يحتفل بزفافه



في 15 مارس الماضى ، احتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية على خلفية توقف النشاط الرياضى فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.





محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته



كما احتفل محمد عبد السلام لاعب نادى الزمالك على خطوبته مؤخرا فى حفل بسيط إقصر على إلتقاط فوتو سيشن للعروسين .