شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد لمحمد يوسف ويفـاوض أحمد عيسـى وسبيـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي
جدد نادي خورفكان عقد حارس مرماه محمد يوسف لعامين، كما قدم «النسور»عرضاً رسمياً للاعبيه الظهير عادل سبيل ومتوسط الدفاع أحمد عيسى بهدف تجديد عقديهما وضمان استمرارهما مع الفريق في المرحلة المقبلة، وتنتظر إدارة النادي ردهما على العرضين.
من جهته، يبدو حارس المرمى خميس سعيد في طريقه للعودة إلى أبوظبي، لكن ليس لنادي الوحدة الذي جاء منه إلى خورفكان، علماً أن الحارس لم يشارك في أي مباراة رسمية ولم يعتمد عليه المدرب البرازيلي كاميلي والصربي جوران من بعده.
كانت هذه تفاصيل خبر خورفكان يجدد لمحمد يوسف ويفـاوض أحمد عيسـى وسبيـل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.