خورفكان يجدد لمحمد يوسف ويفـاوض أحمد عيسـى وسبيـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

جدد نادي خورفكان عقد حارس مرماه محمد يوسف لعامين، كما قدم «النسور»عرضاً رسمياً للاعبيه الظهير عادل سبيل ومتوسط الدفاع أحمد عيسى بهدف تجديد عقديهما وضمان استمرارهما مع الفريق في المرحلة المقبلة، وتنتظر إدارة النادي ردهما على العرضين.

من جهته، يبدو حارس المرمى خميس سعيد في طريقه للعودة إلى أبوظبي، لكن ليس لنادي الوحدة الذي جاء منه إلى خورفكان، علماً أن الحارس لم يشارك في أي مباراة رسمية ولم يعتمد عليه المدرب البرازيلي كاميلي والصربي جوران من بعده.