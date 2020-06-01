اتحاد بناء الأجسام يرحب بفتح الصالات الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بقرار إعادة فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية والصالات الرياضية في دبي، وعودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات في إمارة دبي، وذلك بعد توقف النشاط في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وأكد علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد سيعمل على إنجاح الفترة المقبلة ووصف عودة فتح الصالات الرياضية بالجيد، وسيكون له دور مؤثر في استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية ومهاراتهم، ودعا الرياضيين للعودة إلى التدريبات بشكل تدريجي حتى يستعيد الجسم لياقته البدنية بصورة سليمة.

وأكد ابن حيدر، أن اتحاد بناء الأجسام سيصدر عدداً من التوجيهات للاعبين سيتم نشرها في حسابات الاتحاد بوسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها ممارسة الرياضة بشكل تدريجي وتحت إشراف مدربين متخصصين وبفترات زمنية محددة تجنباً للإصابات، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية، وأبرزها التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات واستخدام التعقيمات، وقال ابن حيدر إن اتحاد بناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، يضع كل إمكاناته الفنية والتوعوية لدعم المرحلة الحالية من عودة ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية من خلال المدربين والخبراء المتخصصين.

وعن عودة لاعبي المنتخبات الوطنية لممارسة تدريباتهم، أكد ابن حيدر، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للقوة البدنية ولبناء الأجسام على تواصل مع اللاعبين من خلال لجنة المنتخبات للتنسيق في هذا الجانب ووفقاً للتوجهات الفنية المعتمدة.