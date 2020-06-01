أجايي يتحدث عن الفارق بين حسام البدري ولاسارتي في تدريب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، أنه لم يكن يتوقع خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، بعد الخسارة في النسخة التي سبقتها أمام الوداد المغربي.

وقال أجايي خلال حوار عبر قناة النهار: خسارة بطولتين لدوري أبطال أفريقيا لم يكن أمر متوقع للجميع ، وكانت لحظات قاسية لكن هذه كرة القدم تحمل المكسب كما تحمل أيضا الخسارة".

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وأضاف، أن بعد معرقة الأحداث سبقت مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا كان يرى أن ذلك سيؤثر على أداء اللاعبين وتركيزهم وهذا ما حدث بالفعل.

وانتقل للحديث عن علاقته بحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، مؤكدا أنه كان يعامله كالأب وكانت علاقته طيبة ويتحدث معه ويشجعه قبل كل مباراة، لذلك يتمنى العمل معه مجددا.

وأوضح، أن المدرب مارتن لاسارتي كان يفضل نوع معين من اللاعبين وكان هناك بعض من سوء التفاهم بينه حين تولى تدريب الفريق، لكنه لم يكن مدرب سيء، لافتا أن لاسارتي لم يدعمه حين كان يواجه صعوبة في التسجيل ولم يتحلى بالصبر حتى يعود لمستواه الذي كان عليه قبل الإصابة.