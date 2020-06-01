نجم المغرب السابق: أتمنى الاستمرار بشكل جيد لأوناجم وبن شرقي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أكد مصطفى حجي نجم منتخب المغرب السابق، إن الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك يقدمون أداءً جيداً مع القلعة البيضاء. وقال حجي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "أنا سعيد للاعبين المغربيين لأنهم يلعبون في أندية كبيرة على المستوى الأفريقي مثل الأهلي والزمالك، والدوري المصري دوري قوي". Advertisements وأضاف: "شاهدت بن شرقي وأوناجم وهم يقدمان أداءً طيباً، وهذه تجربة جيدة لهم ويجب أن يستغلوا هذه الفرصة". وتابع نجم منتخب المغرب السابق: "الزمالك له جماهير كبيرة وله قيمة كبيرة، وتحدثت معهم وقالوا لي إنهم سعداء وأكنهم بيلعبوا في المغرب، وأتمنى لهم الاستمرار". واختتم حجي تصريحاته قائلاً: "كانت لدي علاقة جيدة مع اللاعبين المصريين عندما كنت ألعب، ومنتخب مصر من أكبر المنتخبات الأفريقية وحصل على العديد من البطولات، ويمتلكون لاعبين كبار ولدي احترام كبير لهم والمباريات أمام مصر كانت صعبة للغاية".

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