محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" لاعب الأهلي السابق، أن ظهور اللاعب المصري عمر مرموش، مع فولفسبورج الألماني بعد استئناف الدور هناك خطوة جيدة.
وقال عظيمة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن عمر مرموش يملك من الإمكانيات التي تؤهلة من التواجد كأساسي مع فريقه الألماني خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الفترة المقبلة يجب أن يلتزم مرموش ويركز فقط مع فريقه للتواجد معه بشكل أساسي لانه ستكون خطوة من أجل مواصلة رحلة الاحتراف بعد ذلك.
وأشار إلى أن مرموش لو شارك مع فريقه الألماني خلال الفترة المقبلة سيكون بعدها أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول.
وأوضح عظيمة إلى أنه ليس عيبا من الاستعانة بالتجارب الاوروبية في اجراءت عوة النشاط الكروي في مصر والاستفادة مما حدث في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عظيمة: مرموش سيكون أساسي مع المنتخب بعد حصوله على فرصة مع فولفسبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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