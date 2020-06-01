أشاد محمود فتح الله مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بـ عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه ليس له بديل في مصر في الوقت الحالي.
وقال فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية، " عبدالله السعيد لاعب رائع للغاية، فهو ليس له بديل في مصر في الوقت الحالي".
وبسؤاله عن النادي الأحق بالتتويج بلقب نادي القرن الإفريقي، أعرب فتح الله عن تمنياته بتتويج نادي الزمالك كونه ينتمي للقلعة البيضاء.
كما نفى محمود فتح الله، ما يتردد بشأن تدخل أحمد حسام "ميدو" في رحيله عن القلعة البيضاء قبل اعتزاله كرة القدم.
وقال فتح الله " ميدو لم يطالب برحيلي عن الزمالك، لأن عقدي مع النادي كان قد انتهى".
وتابع " قد تكون كانت سياسة إدارة نادي الزمالك وميدو لم يعترض عليها".
وأوضح مدافع الزمالك السابق، رحيله عن الزمالك قائلًا " الزمالك آنذاك تعاقد مع ما يقرب من 20 لاعبًا وأدركت أن الأفضل أن أرحل عن القلعة البيضاء، خصوصًا بعد انتهاء تعاقدي".
كانت هذه تفاصيل خبر فتح الله: عبدالله السعيد ليس له بديل في مصر.. وأتمنى تتويج الزمالك بلقب نادي القرن الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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