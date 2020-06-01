محمود فتح الله : علي جبر ومحمود علاء الأفضل دفاعيًا في مصر

أكد محمود فتح الله مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن علي جبر ومحمود علاء مدافعا ناديي بيراميدز والزمالك، الأفضل في مصر في الوقت الحالي.

كما أوضح مدافع الزمالك السابق

خلال تصريحات تليفزيونية، أن هاني سعيد مدافع القلعة البيضاء السابق، أفضل من لعب بجواره في الخد الدفاعي.

كما أعرب مدافع منتخب مصر السابق

عن حزنه بسبب رحيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق إلى نادي مصر المقاصة، مشيرًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة.

كما أشاد بأيمن حفني نجم الزمالك السابق قائلًا " أيمن حفني لاعب يمتلك قدرات فنية كبيرة للغاية، لكنني لم ألعب معه".