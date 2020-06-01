جونيور أجايي يرد على اتهامه بالتمثيل وإدعاء الإصابة لخداع الحكام

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يجيد التمثيل أو السقوط بدون داعي على أرض الملعب من أجل الحصول على ضربات ثابتة لصالحه.

وأكد أجايي في تصريحات عبر

برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لا أفكر في مثل تلك الأمور نهائيًا، ولم أفعل ذلك الأمر طوال مشواري الكروي إلا مرة أو مرتين وكان خارج الأهلي".

وتابع: "ما حدث في مباراة الزمالك كان بسبب الحكم، فكنت استحق ضربة ثابتة فتعرضت للشد من جانب لاعب الزمالك، وتوقعت أن يحتسب الحكم خطأ لصالحي أو ربما يوقف اللعب للإطمئنان عليا ولكن هذا لم يحدث فاضطريت لاستكمال اللعب لمصلحة الفريق".