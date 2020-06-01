شكرا لقرائتكم طارق السعيد: بن شرقى وساسى أفضل أجانب الزمالك وكارتيرون رجل المواقف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك نجح في المواقف الصعبة التي واجهها مع الأبيض حتى الآن.

وكشف طارق السعيد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"، أن كارتيرون نجح مع الزمالك في المواقف الصعبة، وقاده للتتويج بكأسى السوبر الأفريقي أمام الترجى والسوبر المصرى أمام الأهلى، كما أكد تفوقه على الترجى حامل اللقب والصعود لنصف النهائي، كما أن رينيه فايلر متألق جدا في الدورى وهو الأقرب للقب المحلى".

وأوضح طارق السعيد، أن فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى هما الأفضل في أجانب الزمالك ويجب الحفاظ عليهما داخل الفريق، وكاسانجو بعيد جدا عن مستواه".

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وعن كهربا قال طارق السعيد: "لا أتوقع نجاح كهربا مع الأهلى، خاصة أن شخصيته تميل إلى الهزار والدلع وهو ما لا يناسب الأهلى، لأن الأحمر ناجح بفرض الالتزام على اللاعبين والتدريب القوى، وأرى أن الزمالك كان الأنسب لكهربا خاصة بعد الانسجام الذى حدث معه".

وقال نجم الزمالك والأهلى السابق، إن المالى أليو ديانج هو أبرز الأجانب في الأهلى وأعاد القوة لوسط الأحمر وخامة مبشرة جدا، وأن على معلول من أبرز اللاعبين الذى رأيتهم في هذا المركز وتنقصه فقط الجنسية المصرية".

وعن حسام عاشور، أكد طارق السعيد، "أن حسام عاشور لازم يكرم من النادى الأهلى على كل ما قدمه وهو من أبناء الأهلى المخلصين اللى كان بيمضى على بياض وعمره ما عمل مشكلة، ومن وجهة نظرى لو حسام عاشور قادر يكمل يا ريت بشرط ألا يقلل من تاريخه".

وأضاف طارق السعيد، أن أحمد فتحى صار على نهج عبد الله السعيد، خاصة أنهما ليسا من أبناء الأهلى فاختارا الحل العملى وهى مصلحتهما المادية لذلك فضلوا بيراميدز، ومحدش هينسى تاريخ عبد الله السعيد وأحمد فتحى مع الأهلى، وأى نادى في مصر يتمنى وجود الجوكر".