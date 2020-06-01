شكرا لقرائتكم مصيلحي: سيسيه تألق معنا وليس مع الزمالك.. وإن كان سعره 3 مليون دولار فلن أنظر إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد الاسكندري، أنه لا يقدر على تحمل مطالب الزمالك لرزاق سيسيه. Advertisements وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية: "أحمد رفعت مهم جدا لفريق الاتحاد السكندري". وأكمل: "الأرقام التي تعرض من إدارة الزمالك لا يمكن أن نتحملها، إذا كان سيسيه بـ3 مليون دولار لن أنظر إليه، كما أنه تألق معنا وليس معهم".

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