خاص | ما حقيقة رغبة الهلال باستقطاب الليتواني “أرلاوسكيس”؟

تداولت الصحف والمواقع السعودية في الساعات الماضية أنباءً تفيد بأن نادي الهلال السعودي دخل في منافسة شرسة مع نادي الشباب من أجل الظفر بخدمات الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي يلعب مع كلوج الروماني.

وأكدت تقارير صحفية رومانية أن الحارس أرلاوسكيس، صاحب الـ32 عامًا، سينتهي عقده مع فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا سعوديًا من ناديي الهلال والشباب للظفر بخدماته.

ما حقيقة رغبة الهلال باستقطاب الليتواني أرلاوسكيس؟

كشفت مصادر مُقربة من نادي الهلال لـ”الخليج 365” أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن دخول النادي في مفاوضات لضم أرلاوسكيس.

وأوضح نفس المصدر إلى أن ملف التعاقدات، وتحديد الاحتياجات مؤجل في الوقت الراهن، حتى يتم الانتهاء من الموسم الحالي، والذي توقف بسبب جائحة كورونا في منتصف مارس الماضي.

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وتسببت جائحة كورونا في تعليق الدوريات حول العالم لأكثر من شهرين ونصف، ويتبقى على نهاية الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) 8 جولات، وسيتم إعلان مصير المسابقة في منتصف يونيو المقبل، إما بتحديد موعد الاستئناف في بداية أغسطس أو يوم 20 من نفس الشهر، أو إلغاء الموسم برمته.

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من هو أرلاوسكيس؟

هو حارس ليتواني يبلغ من العمر 32 عامًا، ويلعب مع كلوج الروماني منذ أغسطس 2017 قادمًا من واتفورد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وشارك جيدريوس أرلاوسكيس في الموسم الحالي خلال 38 مباراة بكافة المسابقات، واستقبلت شباكه 25 هدفاً بينما خرج بشباك نظيفة في 20 مباراة، وبشكل عام لعب مع كلوج 100 مباراة حتى الآن، واستقبل 58 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 50 لقاء.

وبدأ الحارس المولود عام 1987 مسيرته الكروية مع نادي سياولياي الليتوني عام 2005، وظل بين صفوفه لمدة 3 مواسم، وفي عام 2007 إلتحق بصفوف يونيريا يورزيسيني الروماني، ليمثله في 55 مباراة قبل الانضمام لنادي روبن كازان الروسي في عام 2010.

كما لعب آرلاوسكيس مع نادي ستياوا بوخارست الروماني 25 مباراة في موسم 2015/2014، وكانت تلك الفترة السبب في انضمامه لصفوف واتفورد الإنجليزي ومن ثم إسبانيول على سبيل الإعارة في يناير 2016.

وفي جعبة الحارس 23 مباراة دولية في الفترة من 2008 إلى 2015، وكانت آخر مباراة دوية يخوضها في تصفيات كأس أمم أوروبا 2016 أمام منتخب إنجلترا وسجل هدف بالخطأ في مرماه، وانتهى اللقاء بخسارة ليتوانيا على ملعبها بثلاثية نظيفة.