شكرا لقرائتكم رئيس نادي النجوم يعلن إصابة أبناءه بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إصابة ابناءه الإثنين بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب الملايين وأودى بحياة الألآف، أضاف الطويلة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :" لقد أصيب أبنائى الإثنين (مهاب طويلة مدير التسويق بالنجوم) و(شادي طويلة نائب رئيس مجلس إدارة النجوم) بالفيروس، أثناء تواجدهما في مدينة الجونة، لماذا نجازف بمبالغ كبيرة تتخطى الـ80 مليون جنيه في دوري من الوارد أن يتم إلغاؤه".

أكد الطويلة أن جميع الأندية تبحث عن مصلحتها في مسألة عودة بطولة الدوري بعد استئناف النشاط، مشددًا على أن مصلحة البلاد لها الأولوية.

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أضاف : "إذا تطورت الأمور وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا إلغاء الدوري وقتها سيكون أمرًا واردًا".جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أكد في شهر أبريل أن الأهم مصلحة الإنسان وليس كرة القدم، ونحن نسير على هذا الدرب، أطالب بتعطيل الكرة في مصر حتى تتحقق البيئة الآمنة".

وتابع: "اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من اليوم الأول لهم، وهم منعزلون عن أعضاء الجمعية العمومية".

وواصل: "طالما لم يتم اكتشاف علاج لفيروس كورونا، يتم تعطيل كرة القدم المصرية إلى حين يكون لدينا القدرة على استئنافها في وضع امان"