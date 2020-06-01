شكرا لقرائتكم المصرى: سددنا مستحقات المحكمة الرياضية وننتظر إنهاء أزمة القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو المصرى البورسعيدى أنهم قاموا اليوم بتسديد المستحقات المالية للإستئناف المقدم للمحكمة الرياضية المختصة بنظر الشكوى المقدمة بشأن رفع أزمة القيد الموقعة على النادى والتى أدت لعدم قيد أى لاعب خلال الميركاتو الشتوى الماضى ويتبقى لها فترة القيد الصيفية المقبلة ، مؤكدين أن الإدارة ستعقد الإجتماع بصحبة المحامى الخاص نصر عزام عن طريق الكونفرانس .

كان الاتحاد الدولى فرض على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى .

من جانبه أشار عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن ناديه قام بتسديد المبلغ المستحق لإستئناف نظر قضية أزمة القيد فى المحكمة الرياضية ، وأن أزمة كورونا التى تحيط بالعالم فى الوقت الحالى أدت لتاجيل الجلسة اكثر من مرة ، مؤكدا انه يامل إنهاء القضية خلال الجلسة المقبلة حتى يتيح للفريق التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفى المقبل .

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من ناحية اخرى أكد محمد الخولي نائب نادي المصري البورسعيدي ، أن النادي طالب من مسئولي بيراميدز ، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد اسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز ، في مطلع موسم 2019 ، مشيراً إلي العقد ينص علي حصول النادي المصري المبلغ المذكور حال وصول بيراميدز الي نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية بمشاركة إسلام عيسي .

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، ان المصري وضع بنداً في عقد بيع اسلام عيسي لفريق بيراميدز ، ينص علي حصول الفريق البورسعيدي لقيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز لنصف النهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية ، و 2 مليون جنيه أخري حال وصول الفريق الي نهائي البطولة ، و 2 مليون جنيه أضافية حال فوز بيراميدز بكأس البطولة الافريقية.