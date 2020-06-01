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طارق يحيي يطالب اتحاد الكرة باستكمال بطولة كأس مصر فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق يحيي نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، من مسئولي اتحاد الكرة ، إستكمال بطولة كأس مصر لهذا الموسم بدلاً من استكمال بطولة الدوري ، مشيرًا إلي أن كأس مصر يتبقي عدد مباريات قليلة لاستكماله مما يسهل علي المسئولين والأندية اقامة مبارياته في ظل انتشار المستجد ، مؤكداً أن استكمال بطولة الكاس ستكون تجربة ناجحة لانطلاق بطولة الدوري للموسم المقبل .

وقال طارق يحيي عبر قناة الزمالك ، مباريات الدوري المتبقية تبلغ 147 مباراة، ولكن المباريات المتبقية فى الكأس لا تتجاوز 7 أو 8 مباريات، وهو ما يعنى أن بطولة الكأس لديها فرصة قوية فى استكمال منافستها بالموسم الجارى.

وأضاف طارق يحيي، أن الزمالك متمسك بحقه في قضية نادي القرن في القارة الأفريقية ، مشيراً إلي أن الزمالك ليس في أزمة مع النادي الأهلي ولا مع الاتحاد الافريقي الحالي ولكن الزمالك يدافع عن حقه .

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وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قد استقر علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مران في توقيت مختلف عقب عودة التدريبات بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، وستخوض كل مجموعة تدريب في وقت مختلف، حيث ستؤدي المجموعة الاولي مران صباحي فيما تؤدي المجموعة الثانية مران مسائي، وذلك لتطبيق الاحترازات الطبية خوفا من تعرض اللاعبين لاصابة بفيروس كورونا، كما ستؤدي كل مجموعة المران علي ملاعب قطاع الناشئين بحيث يكون كل ملعب يضم من 5 إلي 7 لاعبين تحت إشراف أحد أعضاء الجهاز الفني.

 

 

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