شكرا لقرائتكم خبر عن "مظاهرة" حب ودعم من مدربين مصريين لمحمود سعد عقب إصابته بفيروس كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجموعة كبيرة من المدربين فى مصر وفى الوطن العربى، رسالة محبة ودعم إلى الكابتن محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث قام مصطفى مراد، مدرب نادى الجهراء الكويتى، بتوجيه رسالة للدكتور محمود سعد، "أبويا الغالى كابتن محمود سعد، دعواتنا بالشفاء ليك، وان شاء الله ترجعلنا سالم غانم ودلوقتى هنشوف أكبر مظاهرة حب ليك"، وأيضا تمكن من تجميع عدد من المدربين، الذين قاموابـ "مظاهرة" حب للمدير الفنى للإتحاد.



أسامة نبيه



حليم



خالد القماش

وظهر أسامة نبيه، لاعب الزمالك الأسبق، وقال، "دعواتنا ليك بالشفا يا دكتور محمود وان شاء الله ترجعلنا أحسن من الأول"، فيما قال عبد الله درويش عميد المدربين المصريين فى السعودية، "أنا وكل مدربين مصر والعالم العربى بندعوا بالشفاء للدكتور محمود سعد"



طارق مصطفى



عبد الحميد بسيونى



مص



مصطفى مراد

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وقال خالد القماش مدرب النادى الإسماعيلى السابق، "كابتن محمود سعد ألف سلامة عليك .. وان شاء الله ترجع لأهل بيتك ولولادك وشغلك وربنا يشفيك"، فيما قال أكرم عبد المجيد لاعب الزمالك السابق، "أخويا الكبير دكتور محمود سعد أبو الرجولة والجدعنة وابن البلد الأصيل صاحب فضل على كل الرياضيين .. شد حيلك .. ربنا يشفيك"

من جانبه قال طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق، "كابتنى محمود سعد بتمنى ليك الشفاء العاجل .. كل مصر بتدعيلك وانت ليك فضل على كل الرياضيين"، وقال محمد درويش مدرب بلدية المحلة، "ألف سلامة عليك يا دكتور ان شاء الله تقوم وترجع أحسن من الأول كلنا فى انتظارك".

وقال مصطفىة رياض لاعب منتخب مصر السابق، "دعوة من القلب لحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمود سعد"، أما محمد حليم، لاعب حرس الحدود السابق، فقال، "تمنيتنا القلبية بالشفاء للدكتور محمود سعد راجل له فضل على كل المدربين فى مصر أو اللى خارج مصر".

ووجه محمد صيام مدرس حراس النادى العربى الكويتى رسالة هو الآخر رسالة إلى محمود سعد قائلا، دعوات كل المصريين ليك وألف سلامة عليك".

ومن بين المشاركين أيضا فى الفيديو، عادل معجوز مدرب نادى نجد السعودى، وخالد الزينى مدرب حراس نادى النصر الكويتى، وأحمد الشيشينى مدرب نادى الفيحاء السعودى، وعلاء جمال مدير يونايتد دبى، حسام عثمان مدرب حراس نادى كاظمة الكويتى، وعلى عاشور لاعب المقاولون ومنتخب مصر، وعلى يونس لاعب الإسماعيلى السابق، والسيد عبد الفتاح مدرب الحراس وحارس منتخب مصر السابق، وعبد الحميد بسيونى لاعب الزمالك السابق والمدير الفنى لطلائع الجيش، وأيمن رمضان مدرب نادى الشباب الكويتى، وإيهاب عبد المنعم مدرب نادى عجمان الإماراتى، وهشام سليم مدرب حراس نادى خيطان الكويتى، وأدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى، وصلاح عبد الصمد مدرب نادى حدائق الأهرام.