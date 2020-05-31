ناينجولان يداعب محمد صلاح وابنته مكة

داعب البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب فريق كلياري الإيطالي الحالي، زميله السابق في روما محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، وذلك بعد أن علق مازحا علي صورته مع ابنته مكة.
وعلق ناينجولان علي صورة محمد صلاح مع ابنته التي نشرها علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام قائلا: " محمد صلاح الكبير مع محمد صلاح الصغير أوجدالفرق بينهما " .
يذكر أن لعب محمد صلاح مع البلجيكي ناينجولان في روما من 2015 وحتي 2017 لمدة عامين ، وكانت علاقة الثنائي معا جيدة، كما قدما أداء جيدا في ظل تواجدهما مع فريق العاصمة الإيطالية.
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