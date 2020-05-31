عبد الناصر محمد : مروان محسن مظلوم لهذا السبب

أكد عبدالناصر محمد مدرب نادي إف سي مصر السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض للظلم في الفترة الأخيرة، مشيرًا أن اللاعب يمتلك امكانيات فنية كبيرة.
وأضاف عبدالناصر خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن مروان محسن يتعرض لهجوم في الفترة الماضية بسبب المعدل التهديفي له مع النادي الأهلي، مشيرًا أن مركزه الحاليالسبب وراء عدم إحرازه الأهداف بصورة مستمرة.
وأوضح مدرب إف سي مصر السابق، " مروان مهاجم صريح والخطة التي يلعب بها الأهلي تعتمد على إحراز الأهداف من الثلاثي الذي يلعب في مركز صناعة اللعب".
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