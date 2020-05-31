فينجادا: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم

أشاد نيلو فينجادا، مدرب نادي الزمالك السابق، بالمحترف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم.
قال المدرب البرتغالي خلال تصريحات تليفزيونية،اليوم الأحد، إن محمد صلاح يقدم مستويات رائعة رفقة فريقه ليفربول، مؤكدًا أنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم.
ونصح نيلو فينجادا اللاعب المصري محمد صلاح بالاستمرار مع فريقه ليفربول في الفترة المقبلة، مشيرًا أنه يرتدي قميص نادٍ كبير.
وطالب مدرب الزمالك السابق، محمد صلاح بتطوير مستواه مع فريقه الحالي، والاستفادة من مدربه الألماني يورجن كلوب.
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