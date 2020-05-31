فينجادا يوضح سبب عدم توليه تدريب الأهلي

أوضح نيلو فينجادا مدرب نادي الزمالك السابق، السبب الحقيقي وراء عدم موافقته على تدريب النادي الأهلي.
وقال فينجادا خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، "اتفقت مع مسؤولي الأهلي حول كل البنود لتولي قياة القلعة الحمراء فنيًا، وكانتالأمور تسير بشكل جيد، إلا أن موقفًا عائليًا حدث في البرتغال تسبب في إيقاف المفاوضات".
وتابع " قررت العودة للبرتغال بسبب الظروف العائلية والتراجع عن تدريب الأهلي".
وتحدث نيلو فينجادا عن أزمته مع حسام حسن، مهاجم الزمالك الأسبق، حيث قال "مهاجم القلعة البيضاء السابق لم يكن يرغب في تبديله من المباريات، وقلت له الموسم طويل ويجب إشراك لاعبين آخرين".
وتابع: "لكن حسام حسن عاند وشارك في التدريبات بمفرده وبعد ذلك تدخل كمال درويش رئيس الزمالك حينذاك".
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