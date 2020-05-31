شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع إدارة الأهلي المالية سبل توفير قيمة صفقة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء أو استعارة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وذلك بعد انتهاء فترة اعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادي المادي في ظل تداعيات وباء كورونا قبل الاقدام على أي خطوة رسمية بشأن رمضان صبحي.

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وينتظر رمضان صبحي موقف العروض الأوربية، قبل تحديد موقفه النهائي باستمراره مع الأهلي في الموسم الجديد أو العودة لأوروبا، خاصة أن الرؤية ما زالت غير واضحة بشأن مستقبل الجناح الدولي الذي سبق وأعلن أنه يرغب في العودة لأوربا قبل أن يتراجع مؤخراً ويؤكد أنه لا يمانع في البقاء مع الأهلي إذا لم تكن العروض الخارجية قوية ومن أندية ستضيف له على الصعيد الفني.

وارتبط اسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك فيورتينا الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي نادً يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشراء نجم المنتخب الأولمبي.