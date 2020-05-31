- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. إلغاء البطولة الرباعية لكرة الشبكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
صرح الاتحاد الأسترالي لكرة الشبكة (نتبول) يوم الأحد إن البطولة الرباعية للعبة والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل ألغيت بسبب استمرار الأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر إقامة البطولة في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة انجلترا وجنوب افريقيا إلى جانب صاحبي الضيافة.
وقالت ستيسي وست مديرة عام الأداء في الاتحاد الأسترالي للعبة في بيان يوم الأحد ”اتفقت جميع الدول الأربع المشاركة في البطولة على أن إلغاء نسخة 2020 والتي كانت مقررة في سبتمبر هو الخيار الأفضل.“
وكانت نيوزيلندا أحرزت كأس العالم للعبة التي أقيمت في انجلترا في العام الماضي بعد أن فجرت مفاجأة وفازت على أستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. إلغاء البطولة الرباعية لكرة الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.