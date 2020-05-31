شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بايرن السابق يهاجم «ساني»: شخصيته لا تناسب البافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي ويلي سانيول، نجم بايرن ميونخ السابق، اعتراضه على فكرة تعاقد النادي مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال «سانيول» في حوار لـ RMC: «هو لا يناسب بايرن ميونخ نهائيًا فيما يتعلق بشخصيته، هو شخص مستواه غير ثابت وانطوائي للغاية، بالنسبة لي لا يناسب النادي على الأطلاق».

وأضاف: «لقد عانى من مشكلات كثيرة في مانشستر سيتي وكذلك مع المنتخب الألماني، نحن نتحدث عن تكلفة 80 مليون يورو، وفي هذه الحالية، أفضل أن أضيف 20 مليون يورو وأتعاقد مع كاي هارفيتز (لاعب باير ليفركوزن)».

ويعتبر «ساني» هدفًا لبايرن ميونخ منذ الصيف الماضي، والذي كان قريبًا خلاله من الانضمام إلى الفريق الألماني قبل تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

وجدد بايرن ميونخ اهتمامه باللاعب مؤخرًا إذ ينتظر أن يتحرك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبة اللاعب أيضًأ في العودة للعب في بلاده.

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