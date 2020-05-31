شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني يعلن تحسن حالة محمود سعد بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن تحسن الحالة الصحية لمحمود سعد لمدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك بعدما كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وثبتت إيجابية التحاليل التي أجراها، حيث خضع محمود سعد لبروتوكول العلاج المتبع وفقاً للإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

ونشر مجدي عبد الغني صورة لمحمود سعد عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها:الحمد لله الكابتن محمود سعد حالته في تحسن وده مؤشر ايجابي على كل الأصعده ..اللهم تم شفائه على خير.

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في سياق متصل، أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن مقر الجبلاية لن يتم غلقه بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لاسيما وأن إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني الجبلاية بفيروس كورونا حدثت خارج مقر الاتحاد، وبالتالي لم تقرر اللجنة الخماسية إغلاق مقر الجبلاية لمدة أسبوعين.. وقرر مسئولو اتحاد الكرة عزل 12 موظفاً بالجبلاية ومنعهم من الحضور لمقر الاتحاد لمدة أسبوع، ومتابعة حالتهم الصحية، بعد إصابة المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، بسبب مخالطتهم له فى الفترة الماضية.

وطلب الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من الموظفين العزل المنزلى لحين إجراء مسح لهم والتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.